Видеообзор матча, или как "Барыс" упустил победу и проиграл в третьем домашнем матче КХЛ

"Барыс"
проиграл ЦСКА
в рамках третьего домашнего матча Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ). Победитель определился в серии буллитов, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Первую 20-минутку команды отыграли без голов, а вот в последующих периодах соперники обменялись точными бросками. Сначала на 32-й минуте счет открыл форвард хозяев Никита Михайлис, а на 57-й минуте гости забросили ответную шайбу усилиями Александра Попова.
До конца основного времени матча счет не изменился, как и в овертайме. В серии же буллитов удача сопутствовала "армейцам", у которых победный гол забил Константин Окулов.
Видеообзор матча
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Это была вторая игра клубов в новом сезоне. В первой, прошедшей 7 сентября в Москве, также победили
"армейцы" - 3:1.
После этой игры "Барыс" с семью очками расположился на шестом месте на "Востоке", в то время как ЦСКА с 11 баллами стал лидером Западной конференции.
Следующий матч команда Юрия Михайлиса также проведет на своей площадке - против рижского "Динамо" 18 сентября.