Видеообзор матча, или как "Барыс" упустил победу и проиграл в третьем домашнем матче КХЛ

Все решилось в серии буллитов.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 23:37
"Барыс" проиграл ЦСКА в рамках третьего домашнего матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победитель определился в серии буллитов, сообщает корреспондент Vesti.kz

Первую 20-минутку команды отыграли без голов, а вот в последующих периодах соперники обменялись точными бросками. Сначала на 32-й минуте счет открыл форвард хозяев Никита Михайлис, а на 57-й минуте гости забросили ответную шайбу усилиями Александра Попова.

До конца основного времени матча счет не изменился, как и в овертайме. В серии же буллитов удача сопутствовала "армейцам", у которых победный гол забил Константин Окулов.

Видеообзор матча:



Это была вторая игра клубов в новом сезоне. В первой, прошедшей 7 сентября в Москве, также победили "армейцы" - 3:1.

После этой игры "Барыс" с семью очками расположился на шестом месте на "Востоке", в то время как ЦСКА с 11 баллами стал лидером Западной конференции.

Следующий матч команда Юрия Михайлиса также проведет на своей площадке - против рижского "Динамо" 18 сентября. 
Метки:
Хоккей КХЛ Барыс в КХЛ ЦСКА
Хоккей КХЛ
0
Вчера 23:37
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