"Барыс" в серии буллитов проиграл ЦСКА в домашнем матче нового сезона КХЛ

Первый период соперники отыграли без голов.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 21:56
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - ЦСКА 1:2 Б

Голы: Михайлис, 32 (1:0); Попов, 57 (1:1); Окулов, 65 (1:2)

Турнирная таблица
"Барыс" уступил московскому ЦСКА в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Счет на 32-й минуте при игре в большинстве открыл Никита Михайлис, которому ассистировали Кертис Волк и Виктор Сведберг.

Данная шайба стала пятой для Михайлиса, что позволило ему выйти в лидеры среди лучших снайперов чемпионата. При этом первое место в списке он делит с Антоном Бурдасовым из СКА, в активе которого также числятся пять голов.

Однако удержать минимальное преимущество хозяева льда не сумели - на 57-й минуте Александр Попов забросил ответную шайбу.



В основное время игры и овертайме команды не смогли выявить сильнейшего. При этом овертайм "Барыс" начинал в большинстве вследствие удаления Богдана Киселевича в конце третьей 20-минутки. Однако подопечные Юрия Михайлиса не реализовали численное большинство. А вот в серии буллитов удача улыбнулась гостям - 2:1. Решающую шайбу в послематчевой лотерее забросил Константин Окулов.

После этой игры "Барыс" с семью очками расположился на шестом месте на "Востоке", в то время как ЦСКА с 11 баллами стал лидером Западной конференции. 

Отметим, что команды играли между собой 7 сентября в Москве, где победили "армейцы" со счетом 3:1.

Следующий матч "Барыс" также проведет на своей площадке - против рижского "Динамо" 18 сентября.
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ ЦСКА Хоккей Михайлис Никита
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Сегодня 21:56
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