"Больше повезло". Тренер ЦСКА - о волевой победе над "Барысом" в КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин
после гостевого матча с "Барысом"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) оценил игру, посчитав, что его команде повезло больше, передает корреспондент Vesti.kz
.
Казахстанский клуб сыграл вничью (1:1) в основное время. Победитель не был выявлен и в овертайме, а в серии буллитов сильнее оказались гости. Пятую шайбу в сезоне у "Барыса" забил Никита Михайлис
, который вышел в лидеры списка снайперов.
"Равная игра. Второй период играли хуже, третий - лучше. В принципе, все по делу. Нам где-то больше повезло. Довольны победой, двигаемся дальше," - поделился Никитин.
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Напомним, следующий матч "Барыс" сыграет 18 сентября, когда примет на своем льду рижское "Динамо". Юрий Михайлис показывает
старт среди казахстанских тренеров в КХЛ. Одним из лучших в команде является
капитан Даррен Диц.
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