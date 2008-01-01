"Больше повезло". Тренер ЦСКА - о волевой победе над "Барысом" в КХЛ

Российская команда выиграла в серии буллитов.

Игорь Никитин. Фото: ПХК ЦСКА©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 22:12
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после гостевого матча с "Барысом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) оценил игру, посчитав, что его команде повезло больше, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб сыграл вничью (1:1) в основное время. Победитель не был выявлен и в овертайме, а в серии буллитов сильнее оказались гости. Пятую шайбу в сезоне у "Барыса" забил Никита Михайлис, который вышел в лидеры списка снайперов.

"Равная игра. Второй период играли хуже, третий - лучше. В принципе, все по делу. Нам где-то больше повезло. Довольны победой, двигаемся дальше," - поделился Никитин.

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Напомним, следующий матч "Барыс" сыграет 18 сентября, когда примет на своем льду рижское "Динамо". Юрий Михайлис показывает старт среди казахстанских тренеров в КХЛ. Одним из лучших в команде является капитан Даррен Диц.

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Барыс в КХЛ КХЛ ЦСКА
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Сегодня 22:12
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