Судьи отменили гол в ворота "Барыса" в третьем домашнем матче нового сезона КХЛ

Случилось это в конце первого периода.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 20:19
"Барыс" перед самым перерывом пропустил шайбу в свои ворота от ЦСКА, но она не была засчитана, сообщает корреспондент Vesti.kz

Причем шайба, заброшенная Максимом Соркиным, пересекла линию ворот после сирены. После видеопросмотра игрового момента судьи отменили взятие ворот. Как итог, на перерыв после первого периода команды ушли при счете 0:0.

Отметим, что в домашней игре с ЦСКА ворота казахстанского клуба защищает Хенрик Карлссон, тогда как в предыдущей пост номер один занимал Йони Ортио.

Это третья игра "Барыса" на своем льду в новом сезоне КХЛ. В первых двух домашних играх казахстанская команда победила "Куньлунь" (3:2), но затем в овертайме уступила московскому "Динамо" (4:5).
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Сегодня 20:19
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