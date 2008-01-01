Судьи отменили гол в ворота "Барыса" в третьем домашнем матче нового сезона КХЛ

"Барыс"
перед самым перерывом пропустил шайбу в свои ворота от ЦСКА
, но она не была засчитана, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Причем шайба, заброшенная Максимом Соркиным, пересекла линию ворот после сирены. После видеопросмотра игрового момента судьи отменили взятие ворот. Как итог, на перерыв после первого периода команды ушли при счете 0:0.
Отметим, что в домашней игре с ЦСКА ворота казахстанского клуба защищает Хенрик Карлссон, тогда как в предыдущей пост номер один занимал Йони Ортио.
Это третья игра "Барыса" на своем льду в новом сезоне КХЛ. В первых двух домашних играх казахстанская команда победила "Куньлунь" (3:2), но затем в овертайме уступила московскому "Динамо" (4:5).