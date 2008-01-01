"Мы больше заслуживали победы". Тренер "Барыса" - об отсутствии Дица, матче с ЦСКА и болезни игроков

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
после домашнего матча с московским ЦСКА
в рамках регулярного чемпионата КХЛ рассказал о травмах лидеров и прокомментировал ротацию в составе, передает корреспондент Vesti.kz
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Казахстанская команда не удержала
преимущество в одну шайбу от Никиты Михайлиса, а в серии буллитов встречу выиграл
клуб из России.
- Я соглашусь, что игра была равная. Моменты были и у нас, и у соперника. До буллитов дошло, и команде ЦСКА больше повезло. Мое мнение, мы больше заслуживали победы, - рассказал тренер.
- В звено к Волку и Михайлису пришел Шестаков, и они сыграли неплохо. Можно ли ожидать движение по звеньям от Якоба Лильи?
- Проанализируем игру и будем думать.
- В чем причина?
- Они приболели немного. Доктор сказал, что играть они не готовы. Завтра будет известно.
Даррена не хватало сегодня, это однозначно. Это капитан команды, он сердце команды. Микротравма небольшая. Он поддерживал команду в перерыве.
- Ждать ли возвращение Блэкера, Дица и Лильи?
- Мы надеемся, что они выйдут и усилят команду.
- Оцените первый матч Дмитрия Гренца за "Барыс".
- Очень уверенно с первых смен начал играть. Подрос и возмужал. Грамотная игра.
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Напомним, следующий матч "Барыс" сыграет 18 сентября, когда примет на своем льду рижское "Динамо". Юрий Михайлис показывает
старт среди казахстанских тренеров в КХЛ. Одним из лучших в команде является
капитан Даррен Диц.
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