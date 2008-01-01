"Мы больше заслуживали победы". Тренер "Барыса" - об отсутствии Дица, матче с ЦСКА и болезни игроков

Михайлис назвал игру равной.

Юрий Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 22:27
Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис после домашнего матча с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ рассказал о травмах лидеров и прокомментировал ротацию в составе, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская команда не удержала преимущество в одну шайбу от Никиты Михайлиса, а в серии буллитов встречу выиграл клуб из России.

- Я соглашусь, что игра была равная. Моменты были и у нас, и у соперника. До буллитов дошло, и команде ЦСКА больше повезло. Мое мнение, мы больше заслуживали победы, - рассказал тренер.

- В звено к Волку и Михайлису пришел Шестаков, и они сыграли неплохо. Можно ли ожидать движение по звеньям от Якоба Лильи?

- Проанализируем игру и будем думать.

- В чем причина?

- Они приболели немного. Доктор сказал, что играть они не готовы. Завтра будет известно.

Даррена не хватало сегодня, это однозначно. Это капитан команды, он сердце команды. Микротравма небольшая. Он поддерживал команду в перерыве.

- Ждать ли возвращение Блэкера, Дица и Лильи?

- Мы надеемся, что они выйдут и усилят команду. 

- Оцените первый матч Дмитрия Гренца за "Барыс".

- Очень уверенно с первых смен начал играть. Подрос и возмужал. Грамотная игра.

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Напомним, следующий матч "Барыс" сыграет 18 сентября, когда примет на своем льду рижское "Динамо". Юрий Михайлис показывает старт среди казахстанских тренеров в КХЛ. Одним из лучших в команде является капитан Даррен Диц.

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Метки:
Барыс в КХЛ Михайлис Юрий КХЛ ЦСКА
Хоккей КХЛ
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Сегодня 22:27
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