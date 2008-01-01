"Барыс" поменял вратаря на домашний матч КХЛ с ЦСКА

Стал известен состав "Барыса"
на третий домашний матч Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ). Соперником казахстанского клуба будет московский ЦСКА
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Тренерский штаб в этой игре пост номер один решил доверить Хенрику Карлссону, тогда как в прошлой ворота защищал Йони Ортио.
Состав выглядит так:
Карлссон (Каратаев);
Маклюков - Орехов, Фрэттин - Виделль - Старченко;
Сведберг - Метальников , Михайлис - Волк - Шестаков;
Шалапов - Клещенко, Шевченко - Гренц - Акользин;
Королев - Комаровский, Асетов - Сагадеев - Петухов.
Это будет вторая игра "Барыса" и ЦСКА в этом сезоне, 7 сентября в Москве хозяева победили со счетом 3:1. Она пройдет сегодня, 14 сентября, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.
Напомним, в первых двух домашних играх команда Юрия Михайлиса победила "Куньлунь" (3:2), но затем в овертайме уступила московскому "Динамо" (4:5).