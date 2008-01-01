"Барыс" поменял вратаря на домашний матч КХЛ с ЦСКА

Игра пройдет при пустых трибунах.

Хенрик Карлссон. Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 19:00
Стал известен состав "Барыса" на третий домашний матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником казахстанского клуба будет московский ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тренерский штаб в этой игре пост номер один решил доверить Хенрику Карлссону, тогда как в прошлой ворота защищал Йони Ортио.
  
Состав выглядит так:

Карлссон (Каратаев);

Маклюков - Орехов, Фрэттин - Виделль - Старченко;

Сведберг - Метальников , Михайлис - Волк - Шестаков; 

Шалапов - Клещенко, Шевченко - Гренц - Акользин;

Королев - Комаровский, Асетов - Сагадеев - Петухов.

Это будет вторая игра "Барыса" и ЦСКА в этом сезоне, 7 сентября в Москве хозяева победили со счетом 3:1. Она пройдет сегодня, 14 сентября, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.

Напомним, в первых двух домашних играх команда Юрия Михайлиса победила "Куньлунь" (3:2), но затем в овертайме уступила московскому "Динамо" (4:5). 
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