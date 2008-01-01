Шайба форварда "Барыса" вошла в топ-10 лучших голов недели КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте
представила десятку лучших голов минувшей недели нового сезона. В списке оказалась и шайба форварда "Барыса" Никиты Михайлиса
, отличившегося в домашнем матче с китайским "Куньлунем"
.
После той игры Михайлис возглавил
список снайперов КХЛ.
Отметим, что "Барыс" выиграл
у "Куньлуня" со счетом 3:2, это был первый домашний матч казахстанского клуба в нынешнем чемпионате. Во второй игре на своем льду подопечные Юрия Михайлиса в овертайме уступили московскому "Динамо" (4:5). Сегодня, 14 сентября, они проведут третью встречу в Нур-Султане против московского ЦСКА, начало - в 19:30 по местному времени.