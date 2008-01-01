Шайба форварда "Барыса" вошла в топ-10 лучших голов недели КХЛ

В том матче его клуб выиграл со счетом 3:2.

Никита Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:57
КХЛ на своем официальном сайте представила десятку лучших голов минувшей недели нового сезона. В списке оказалась и шайба форварда "Барыса" Никиты Михайлиса, отличившегося в домашнем матче с китайским "Куньлунем".

После той игры Михайлис возглавил список снайперов КХЛ.



Отметим, что "Барыс" выиграл у "Куньлуня" со счетом 3:2, это был первый домашний матч казахстанского клуба в нынешнем чемпионате. Во второй игре на своем льду подопечные Юрия Михайлиса в овертайме уступили московскому "Динамо" (4:5). Сегодня, 14 сентября, они проведут третью встречу в Нур-Султане против московского ЦСКА, начало - в 19:30 по местному времени. 
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Хоккей КХЛ
0
Сегодня 16:57
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