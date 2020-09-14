"Казахстанцы обязательно упрутся". Эксперт сделал прогноз на матч КХЛ "Барыс" - ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников
представил прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ
между "Барысом"
и ЦСКА
. Он считает, что гости одержат победу в основное время.
Игра состоится сегодня, 14 сентября, в Нур-Султане. Начало - в 19:30.
"ЦСКА выиграет, в этом нет никаких сомнений. У ребят хорошая форма, победные эмоции. Хозяева грешат удалениями, тогда как "армейцы" легко могут этим воспользоваться и реализовать большинство, причем не один раз за весь матч. Может ли быть крупный счет? Например, как 5:1 против "Амура"? Не думаю, потому как у хабаровчан команда совсем другая. Казахстанцы обязательно упрутся, канадцы очень неплохо играют.
ЦСКА сейчас немного сильнее московского "Динамо", дружина более играющая, много хороших взаимодействий и согласованности. Значит, и победят "армейцы" в Казахстане более уверенно. У динамовцев игра на выезде совсем не клеилась в том матче, но в итоге они поднапряглись, дожали и одержали победу в овертайме. Думаю, что никак нельзя ставить в один ряд ЦСКА и "Амур". Уж больно разные команды.
Кстати, 7 сентября сегодняшние оппоненты уже успели сыграть на домашней арене московской команды. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "красно-синих". И вот очередное их противостояние. Подопечные Игоря Никитина будут давить, на контратаках у них есть забрасывающее звено, скорее всего соперник станет действовать от обороны.
Слишком много голов, может, и не будет у обеих команд, но игра должна быть результативной. На двоих все же пять-шесть шайб набросают, а с преимуществом в две из них победу одержит ЦСКА", - рассказал он "Рейтингу Букмекеров"
.
Напомним, это будет третий матч казахстанского клуба в рамках первой домашней серии в новом сезоне КХЛ. В первых двух играх на своем льду команда Юрия Михайлиса победила "Куньлунь" (3:2), но затем в овертайме уступила московскому "Динамо" (4:5 ОТ).
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