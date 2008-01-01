Нашел общий язык? Как "Барыс" с новым тренером выделился в КХЛ

Казахстанский тренер Юрий Михайлис с "Барысом" проиграл в основное время только один матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и сохраняет шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина. О стартовых играх столичной команды - в материале корреспондента Vesti.kz.



51-летний казахстанский тренер начал отрабатывать годовой контракт с шестью очками: за короткий срок Михайлис, как кажется, нашел общий язык с игроками, ведь в каждой игре претендовал на набор баллов. Его старт с "Барысом" уже можно назвать лучшим, ведь другие наши специалисты не смогли так начать самостоятельную карьеру в КХЛ.



Как стартовали казахстанские тренеры "Барыса" в КХЛ:



1. Александр Высоцкий - одна победа по буллитам и четыре поражения подряд;



2. Андрей Шаянов - пять поражений подряд (по одному по буллитам и в овертайме);



3. Ерлан Сагымбаев - одна победа и четыре поражения (одно по буллитам);



4. Евгений Корешков - одна победа и четыре поражения (два - в овертайме);



5. Галым Мамбеталиев - одна победа и четыре поражения (одно - в овертайме);



6. Юрий Михайлис - две победы и три поражения (два - в овертайме).



Есть и еще одна долгосрочная цель - ни один из предшественников Михайлиса не отработал полный чемпионат, а Шаянов доигрывал турнир в штабе нового главного тренера. Если "Барыс" сохранит позицию в топ-8, то тренерский штаб может попробовать себя в плей-офф турнира.



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Напомним, сегодня, 14 сентября, "Барыс" примет на своем льду ЦСКА из Москвы, а еще через четыре дня сыграет с рижским "Динамо". Казахстанская команда с шестью очками занимает шестое место на "Востоке", а россияне делят первое-второе места на "Западе" со СКА (у обоих по девять баллов). Команда из Латвии выиграла только одну из трех игр и занимает предпоследнюю строчку в конференции.