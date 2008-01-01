Капризная звезда для "Барыса"? Как Скабелка раскрыл капитана казахстанской команды в КХЛ

Капитан "Барыса" Даррен Диц вышел в лидеры Континентальной хоккейной лиги среди снайперов-защитников, забивая практически в каждом матче. О самых важных голах фаворита казахстанской команды в КХЛ - в материале корреспондента Vesti.kz.



27-летний защитник забил четыре гола в пяти встречах, одна из которых стала победной. В матче с московским "Динамо" Диц оформил дубль, впервые в сезоне забив в большинстве. Самый бросающий игрок "Барыса" в новом сезоне забивает только сам, не отдав ни одной голевой передачи.



Общее количество очков за "Барыс" в КХЛ канадца с казахстанским паспортом достигло отметки в 115 пунктов. Это 43 гола и 72 передачи. В командном зачете Диц уступает Линусу Виделлю (1+4) и Кертису Волку (2+3), но идет вровень с Романом Старченко (1+3) и Никитой Михайлисом (4+0).







Диц показывает небывалые для себя 21,1 процента реализации бросков (четыре гола после 19 бросков). Лишь в недоигранном плей-офф прошлого сезона защитник смог выдать похожие высокие показатели - около 15 процентов. Обычный его график - пять-шесть с половиной процента реализации за турнир.



12 голов Дица стали победными. У другого известного защитника "Барыса" Кевина Даллмэна таких шайб всего 17, и "44-й" номер вполне может выйти в лидеры среди игроков своего амплуа. Возможно, что обойдет он и Дастина Бойда, который идет четвертым по победным голам (20). У лидеров по 38 шайб.



"Фантастический гол Даррена Дица. "Барыс" выходит вперед", - прокомментировали шайбу защитника в ворота "Спартака", которая выиграла для клуба матч.







Расцвет капитана пришелся на два сезона с Андреем Скабелкой. Диц и до специалиста претендовал на роль фаворита, но с приходом тренера из Беларуси стал забивать победные голы (в дебютном сезоне не было ни одной). Как, например, в матче с "Металлургом".







"Сэкономил силы на интервью, а в третьем периоде забил", - еще одна реплика об игре Дица. Популярный, но капризный защитник умеет не только улыбаться, но и вытаскивать матчи с плей-офф, когда его дубль помог обыграть "Торпедо".







В прошлом сезоне Диц впервые для себя в КХЛ забил в плей-офф. Естественно, это победная шайба. "Диц вгоняет шайбу в ворота", - мнение от комментаторов КХЛ. По-другому и не скажешь.







Есть в активе защитника три гола в послематчевых буллитах. Мы остановились на шайбе в серии с "Йокеритом": Диц реализовал единственную успешную попытку после девяти неудачных выходов игроков в противостоянии и принес победу.







Таким образом, "Барыс", Скабелка и Диц умело сделали совместную работу, которая пошла на пользу каждой из сторон. Клуб был на победной волне, а тренер сумел доказать, что умеет быть успешным даже в таких скромных условиях. Защитник получил обновленный контракт, который начал удачно отрабатывать. Все в плюсе.



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Напомним, сегодня, 14 сентября, "Барыс" продолжит домашнюю серию игр матчем против московского ЦСКА. Клубы уже встречались в этом сезоне, и победу одержали хоккеисты российской команды. В пяти матчах столичный клуб набрал шесть очков и идет шестым на "Востоке", а москвичи с девятью баллами делят первое место на "Западе" со СКА из Санкт-Петербурга.