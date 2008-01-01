Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" против ЦСКА в КХЛ

Неделю назад команды играли в Москве.

Фото: ХК "Барыс"
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Сегодня 11:00
Сегодня, 14 сентября, казахстанский "Барыс" проведет третий матч в рамках первой домашней серии в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса в рамках регулярного чемпионата примут московский ЦСКА. Встреча пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Это вторая игра "Барыса" и ЦСКА в этом сезоне, 7 сентября в Москве хозяева победили со счетом 3:1.

Напомним, в первых двух домашних играх команда Михайлиса победила "Куньлунь" (3:2), но затем в овертайме уступила московскому "Динамо" (4:5 ОТ).
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Барыс в КХЛ ЦСКА КХЛ
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Сегодня 11:00
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