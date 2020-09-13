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Защитник "Динамо" рассказал о недопустимости поражения в матче с "Барысом"

Гости по ходу матча уступали.

Защитник "Динамо" рассказал о недопустимости поражения в матче с "Барысом"
Андрей Сергеев. Фото: ХК "Динамо"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Хоккеист московского "Динамо" Андрей Сергеев подвел итог выездного матча КХЛ с "Барысом".

- Тяжелый матч. Два периода играли не пойми как, в третьем перешли на три звена и задвигались. Забили хорошие голы и выиграли. Рад, что мы прервали полосу неудач, - рассказал он пресс-службе клуба.

- С чем связаны проблемы и нестабильность в одном отдельно взятом матче?

- Мы пропускаем легкие шайбы. Вроде и сравняли, и так быстро, так просто пропустили. К третьему периоду раскатились и выцарапали очки.

- Вы сказали, что плохо вкатились в игру. Почему так произошло?

- Может то, что дневная игра. Вообще три поражения - это катастрофа, а четыре - вообще ни в какие ворота… Пришлось все из себя достать.

- Вы набрали два очка. Комфортнее чувствуете себя в новом коллективе?

- Конечно. Тренер доверяет. Стараюсь играть и доказывать.

- Динамовцы никогда не скрывали, что любят играть с Шипачевым. Вы готовы к ним присоединиться?

- Мне со всеми комфортно играть. У нас два звена очень сильные. Получается, что с Вадимом больше очков набираем. Он мастер.

Отметим, "Барыс" уступил "Динамо" в овертайме на своем льду со счетом 4:5. При этом команда вела по ходу матча с преимуществом в две шайбы. В следующем матче, который пройдет в Нур-Султане 14 сентября, "Барыс" сыграет с московским ЦСКА.

 

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Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Динамо Москва

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