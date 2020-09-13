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"Творил небольшие чудеса Ортио". КХЛ - о первом домашнем поражении "Барыса"

Исход решился в овертайме.

"Творил небольшие чудеса Ортио". КХЛ - о первом домашнем поражении "Барыса"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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КХЛ в обзоре игрового дня отметила первую победу московского "Динамо" в сезоне - она пришлась на гостевой матч с "Барысом" в овертайме. 

Динамовцы на старте чемпионата потерпели три поражения подряд, и тот факт, что два из них были в одну шайбу, и еще одно - с голом в пустые ворота, вряд ли мог служить утешением. Однако все эти матчи "бело-голубые" провели без двух легионеров - Тему Пулккинена с Оскаром Линдбергом - ярко проявивших себя в межсезонье. К отчетной встрече оба они вернулись в строй, воссоединившись во втором звене с Владимиром Брюквиным. Ударное же трио с Вадимом Шипачевым во главе составили Даниил Тарасов и Дмитрий Яшкин. Это сочетание отличилось на шестой минуте, продемонстрировав отличную командную работу. Яшкин за воротами провел силовой прием против Даррена Дица и поехал открываться на пятак, Шипачев подхватил шайбу и отдал ее Дмитрию, тот переадресовал на Тарасова, и сам же добил после того как Йони Ортио отразил бросок Даниила.

Правда, к тому времени хозяева уже вели 1:0, а спустя три с половиной минуты после гола Яшкина повели и 2:1. Первую шайбу забросил Диц, вторую - Кертис Волк, набирающий очки в пятом матче подряд. Так что не прошло и половины первого периода, как Владимир Крикунов заменил Ивана Бочарова на Александра Еременко.

В концовке периода гости дважды подряд играли в большинстве, но успеха это им не принесло.

В середине второго отрезка забросил дебютную шайбу в новом сезоне выздоровевший Пулккинен, на что "барсы" ответили красивым голом Линуса Виделля с острого угла и реализацией своего первого большинства - отличился снова Диц.

Во второй половине третьего периода сократил отставание Шипачев. Оказавшись в далеко не самой удобной для броска позиции, он не стал искать передачей партнера, отправив шайбу прямиком в ворота с неудобной руки.

Динамовцы плотно засели в чужой зоне, стараясь во что бы то ни стало сравнять, и создали несколько хороших возможностей. Но каждый раз им то не хватало точности в завершении, то творил небольшие чудеса Ортио - один только Линдберг трижды кряду был близок к тому, чтобы поразить цель. Последние почти две минуты гости отыграли в четыре нападающих, не уходящих со льда (первая тройка плюс Линдберг), и в итоге были вознаграждены. На реализацию удаления Дица потребовалось семь секунд - вслед за капитаном "Барыса" дубль сделал Шипачев.

В овертайме хозяева схватили два удаления почти одновременно - второе пришлось на время, которое проходило при отложенном штрафе. Лидеры "Динамо" - уже, видимо, порядком подуставшие - провели две минуты в примитивном обстреле ворот от синей линии, результата не принесшем. При возобновившейся игре "три на три" "бело-голубые" продолжили атаковать, и за 27 секунд до серии бросков Тарасов все же принес гостям первую в этом сезоне победу.

Отметим, "Барыс" уступил в овертайме на своем льду со счетом 4:5. При этом команда вела по ходу матча с преимуществом в две шайбы. В следующем матче, который пройдет в Нур-Султане 14 сентября, "Барыс" сыграет с московским ЦСКА. 

 

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Метки:
Хоккей КХЛ Барыс в КХЛ Динамо Москва

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