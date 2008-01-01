"Барыс" упустил преимущество в две шайбы и потерпел первое домашнее поражение в сезоне КХЛ

Соперник набрал первые очки.

Фото: ХК "Барыс"
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Сегодня 19:31
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Динамо М 4:5 ОТ

Голы: Диц, 1 (1:0); Яшкин, 5 (1:1); Волк, 9 (2:1); Пулккинен, 28 (2:2); Виделль, 31 (3:2); Диц, 37 (4:2); Шипачев, 51 (4:3); Шипачев, 59 (4:4); Тарасов, 64 (4:5)

Турнирная таблица
Казахстанский "Барыс" потерпел поражение от московского "Динамо" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, которая прошла на "Барыс Арене", завершилось со счетом 4:4 (2:1, 2:1, 0:2). При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.

Первый период остался за командой Юрия Михайлиса. На второй минуте Даррец Диц вывел "Барыс" вперед. Однако "Динамо" хватило четырех минут, чтобы отыграться - отличился Дмитрий Яшкин. На девятой минуте Кертис Волк забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В начале второго периода москвичи усилиями Тему Пулккинена (28-я) сравняли счет, однако затем пропустили две безответные шайбы. У "Барыса" по разу отличились Линус Виддель и Диц, оформивший первый дубль в новом сезоне.

На 52-й минуте капитан "Динамо" Вадим Шипачев сократил отставание до минимума, а за 30 секунд до сирены Шипачев в большинстве и вовсе сравнял счет.

В итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались гости. Победу москвичами принес Даниил Тарасов.


Для "Барыса" это поражение стало первым домашним в новом сезоне КХЛ, тогда как "Динамо" одержало первую победу после серии из трех поражений.

Следующий матч команда Михайлиса проведет дома - 14 сентября примет московский ЦСКА.
Метки:
Барыс в КХЛ Диц Даррен Динамо Москва КХЛ Михайлис Юрий
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Сегодня 19:31
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