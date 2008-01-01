"Барыс" упустил преимущество в две шайбы и потерпел первое домашнее поражение в сезоне КХЛ

Казахстанский "Барыс"
потерпел поражение от московского "Динамо"
в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz
.
Основное время встречи, которая прошла на "Барыс Арене", завершилось со счетом 4:4 (2:1, 2:1, 0:2). При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.
Первый период остался за командой Юрия Михайлиса
. На второй минуте Даррец Диц
вывел "Барыс" вперед. Однако "Динамо" хватило четырех минут, чтобы отыграться - отличился Дмитрий Яшкин. На девятой минуте Кертис Волк
забросил вторую шайбу в ворота гостей.
В начале второго периода москвичи усилиями Тему Пулккинена
(28-я) сравняли счет, однако затем пропустили две безответные шайбы. У "Барыса" по разу отличились Линус Виддель
и Диц
, оформивший первый дубль
в новом сезоне.
На 52-й минуте капитан "Динамо" Вадим Шипачев сократил отставание до минимума, а за 30 секунд до сирены Шипачев в большинстве и вовсе сравнял счет.
В итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались гости. Победу москвичами принес Даниил Тарасов.
Для "Барыса" это поражение стало первым домашним в новом сезоне КХЛ, тогда как "Динамо" одержало первую победу после серии из трех поражений.
Следующий матч команда Михайлиса проведет дома - 14 сентября примет московский ЦСКА.