"Пропустили по своей глупости". Капитан "Динамо" Шипачев о победе над "Барысом" и переломном моменте

Олимпийский чемпион, чемпион мира и форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев на послематчевой пресс-конференции рассказал, как радовался с одноклубником Дмитрием Яшкиным, когда удалось перевести игру с "Барысом" в овертайм, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 12 сентября, в Нур-Султане казахстанская команда потерпела поражение со счетом 4:5 в овертайме. При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.

- Рады, что выиграли. Игра складывалась тяжеловато. Пропустили голы по своей глупости. Хорошо, что отыгрались в конце и удалось забить в овертайме. Здорово, я очень рад, и вся команда очень рада, что мы сегодня выиграли эту игру. Я думаю, наши болельщики тоже очень рады, что мы начали побеждать. Я надеюсь, что это поможет нам психологически побороть этот момент неприятный. Три подряд - было не очень вкусно.

- В концовке третьего периода вы разозлились просто, или какие-то связки наладились и игра пошла?

- Да нет, мы продолжали играть. Перешли на три звена. Стали покороче играть, интенсивнее, и моменты появились. Получилось забить эти голы. Я доволен.

- Опишите свой гол, который изменил ход матча. Как это на последних секундах получилось?

- Я попал в Димку Яшкина. Получилось, что я бросил, и шайба изменила (траекторию). От Димки, по-моему. Там Димка радовался больше меня. Он выбежал: "Я, я, я!" Я говорю: "Красавец!"

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