Шведский форвард "Барыса" назвал причины поражения от "Динамо" и высказался об игре с ЦСКА

Шведский форвард "Барыса" Линус Виделль считает, что его команда контролировала игру с московским "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несмотря на то, что в овертайме победу одержали гости, тогда как хозяева вели по ходу матча с преимуществом в две шайбы, хоккеист остался доволен содержанием матча.

"Мы достаточно хорошо начали этот матч и контролировали ход игры. Но затем в концовке упустили инициативу. И в овертайме, конечно, сложно было, особенно при игре в меньшинстве. Но если мы будем играть, как играли первые 50 минут, то мы определенно будем выигрывать такие матчи", - сказал Виделль.

"Следующий матч с ЦСКА? Мы проиграли им буквально пару игр назад. Надеюсь, дома мы сыграем с ними лучше", - добавил он.

Напомним, "Барыс" уступил в овертайме на своем поле со счетом 4:5. Матч с ЦСКА команда также проведет дома, она состоится 14 сентября.

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