"Не разобрались в простой ситуации". Михайлис объяснил первое домашнее поражение "Барыса"

Главный тренер ХК "Барыс" Юрий Михайлис, комментируя поражение от московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отметил, что игра получилась хорошей, несмотря на результат, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Барыс" уступил в овертайме на своем поле со счетом 4:5. При этом команда вела по ходу матча с преимуществом в две шайбы

"Хорошая игра была, обоюдоострая. Здорово играли до определенного момента. Не разобрались в простой ситуации, нам забили гол на "пятачке". Доволен игрой, самоотдачей, команда билась, сражалась. Единственное, много удалялись. А так нормально по игре, все выложились. Хорошая игра, но нам немного не повезло", - сказал Михайлис на пресс-конференции.

В следующем матче, который пройдет в Нур-Султане 14 сентября, "Барыс" примет московский ЦСКА.

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