Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов после победы над "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал, как его команде удалось переломить ход встречи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 12 сентября, в Нур-Султане казахстанская команда потерпела поражение со счетом 4:5 в овертайме. При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.

Крикунов отметил, что ему пришлось перевести игру в три звена, которые и спасли "Динамо" от поражения.

- Игры была довольно тяжелая. Мы все старались атаковать, атаковать. В результате пропускали контратаки. И получали на этом голы. В третьем периоде пришлось перейти на игру в три звена. И три звена сумели игру вытащить - сначала перевести игру в овертайм, а потом выиграть. Тяжело, но хотя бы первая победа, - сказал Крикунов после матча.

- Девять шайб. Всегда говорят в тренерском штабе, что недовольны таким результатом, а болельщикам, наоборот, на радость.

- Наверное, болельщикам интересно было смотреть. Но нам - не очень. Особенно, когда ты вроде атакуешь, атакуешь, и тут один бросок - гол, один бросок - гол.

Напомним, Крикунов возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана в сезоне-2012/13. Затем он решил покинуть свой пост, так как не вышел с национальной командой на Олимпиаду-2014 в Сочи.