"Барыс" забросил две шайбы за 7 минут и вынудил "Динамо" сменить голкипера

Отличился капитан Диц.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 17:51
Московское "Динамо" заменило голкипера в первом периоде гостевого матча с "Барысом" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло на девятой минуте игры после того, как Кертис Волк забросил вторую шайбу в ворота Ивана Бочарова и вывел "Барыс" вперед. На второй минуте голкипер "Динамо" пропустил от капитана Даррена Дица.

После второго пропущенного гола вместо Бочарова в ворота "Динамо" встал Александр Еременко.


Встреча в эти минуты проходит на "Барыс Арене". После первого периода подопечные Юрия Михайлиса ведут 2:1.
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Сегодня 17:51
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