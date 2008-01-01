"Барыс" забросил две шайбы за 7 минут и вынудил "Динамо" сменить голкипера

Московское "Динамо"
заменило голкипера в первом периоде гостевого матча с "Барысом"
в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Это произошло на девятой минуте игры после того, как Кертис Волк
забросил вторую шайбу в ворота Ивана Бочарова
и вывел "Барыс" вперед. На второй минуте голкипер "Динамо" пропустил от капитана Даррена Дица
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После второго пропущенного гола вместо Бочарова в ворота "Динамо" встал Александр Еременко
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Встреча в эти минуты проходит на "Барыс Арене". После первого периода подопечные Юрия Михайлиса ведут 2:1.