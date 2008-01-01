КХЛ заменила судей на второй домашний матч "Барыса" в новом сезоне

Произошла замена арбитров, назначенных на матч регулярного чемпионата между казахстанским "Барысом"
и московским "Динамо"
, сообщает официальный сайт КХЛ.
Встречу будет обслуживать смешанная бригада судей: главные - Владимир Суслов и Александр Сергеев, линейные - Антон Боряев и Михаил Ступак. Причина замены судей не называется.
Сам матч пройдет сегодня, 12 сентября, на "Барыс Арене" и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь
.
Для "Барыса" это вторая домашняя игра в новом сезоне КХЛ. В первом матче подопечные Юрия Михайлиса обыграли
"Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2.