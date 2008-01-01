КХЛ заменила судей на второй домашний матч "Барыса" в новом сезоне

Команда Михайлиса принимает "Динамо".

Фото: КХЛ
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 15:40
Произошла замена арбитров, назначенных на матч регулярного чемпионата между казахстанским "Барысом" и московским "Динамо", сообщает официальный сайт КХЛ.

Встречу будет обслуживать смешанная бригада судей: главные - Владимир Суслов и Александр Сергеев, линейные - Антон Боряев и Михаил Ступак. Причина замены судей не называется.

Сам матч пройдет сегодня, 12 сентября, на "Барыс Арене" и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.

Для "Барыса" это вторая домашняя игра в новом сезоне КХЛ. В первом матче подопечные Юрия Михайлиса обыграли "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2.
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Сегодня 15:40
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