Двукратный обладатель Кубка Стэнли рассказал о переговорах с "Барысом"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, экс-главный тренер петербургского СКА и "Сочи" Сергей Зубов готов поработать с какой-либо командой КХЛ, передают РИА Новости.

Летом сообщалось, что российский специалист является кандидатом на роль главного тренера ХК "Барыс".

Напомним, после прошлого сезона казахстанский клуб покинул белорус Андрей Скабелка, а возглавил в итоге местный тренер Юрий Михайлис.

Зубова, помимо "Барыса", в межсезонье сватали также в "Автомобилист" из Екатеринбурга.

"Нет, с клубами я не общался. Разговаривал только со своим агентом. Информацию об интересе он транслировал мне, и на этом - все. Как видите, пока не срослось", - сказал тренер.

"Я же сказал еще по окончании работы в "Сочи", что заинтересован в продолжении тренерской карьеры, готов и дальше работать в КХЛ. Если будет возможность, с удовольствием ее рассмотрю. Но на данный момент предложений нет, что ожидаемо для начала регулярного чемпионата", - добавил Зубов.

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