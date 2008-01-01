Продлим победную серию? Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" в КХЛ против московского "Динамо"

Сегодня, 12 сентября, ХК "Барыс" проведет второй домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса примут в Нур-Султане московское "Динамо". Встреча пройдет на "Барыс-Арене" без зрителей и начнется в 17:00 по столичному времени.

В прямом эфире матч покажут Qazsport и КХЛ-ТВ HD. Трансляцию также можно посмотреть на сайте казахстанского телеканала по этой ссылке.

Статистику матча также можно посмотреть здесь.

Напомним, в первом матче первой домашней серии сезона "Барыс" победил "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2. "Динамо" же на своей арене проиграло ярославскому "Локомотиву" 2:3.