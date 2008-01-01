"Коллекция шедевров Никиты Михайлиса". Представлены роскошные голы форварда "Барыса"
Он отличился в четвертой игре подряд.
Никита Михайлис. Фото: ХК "Автомобилист"©
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Сегодня 19:33
Нападающий
"Барыса"
Никита Михайлис
в первом домашнем матче нового сезона КХЛ отметился красивым голом в ворота
"Куньлуня"
, сообщает корреспондент
Vesti.kz
.
Это взятие ворот сравнили с его заброшенной шайбой в ворота московского "Динамо" девять месяцев назад. Тоже получилось роскошно:
Отметим, что "Барыс" со счетом 3:2
выиграл
у китайского "Куньлуня".
Интересно, что следующую встречу столичный клуб проведет на своем льду против московского "Динамо" 12 сентября.
Нападающий "Барыса" Михайлис забросил шайбу в четвертом матче подряд в КХЛ
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КХЛ
0
Сегодня 19:33
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