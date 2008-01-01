"Коллекция шедевров Никиты Михайлиса". Представлены роскошные голы форварда "Барыса"

Он отличился в четвертой игре подряд.

Никита Михайлис. Фото: ХК "Автомобилист"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 19:33
Нападающий "Барыса" Никита Михайлис в первом домашнем матче нового сезона КХЛ отметился красивым голом в ворота "Куньлуня", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это взятие ворот сравнили с его заброшенной шайбой в ворота московского "Динамо" девять месяцев назад. Тоже получилось роскошно:

Отметим, что "Барыс" со счетом 3:2 выиграл у китайского "Куньлуня".

Интересно, что следующую встречу столичный клуб проведет на своем льду против московского "Динамо" 12 сентября.

Нападающий "Барыса" Михайлис забросил шайбу в четвертом матче подряд в КХЛ
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь Михайлис Никита
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 19:33
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