"Шайба получилась просто чумовой". СМИ восхитились мастерством игрока "Барыса" в матче с "Куньлунем"

"Чемпионат"
не обошел вниманием домашний матч "Барыса"
с "Куньлунем"
, особо отметив красивый гол в исполнении игрока хозяев льда Никиты Михайлиса
.
"Барыс" проводил домашний матч с "Куньлунем". Команда Алексея Ковалева начала сезон плохо, но этого стоило ожидать, ведь состав китайского клуба оставляет желать лучшего. Собран он из российских игроков, которые не смогли найти работу в межсезонье в других командах лиги, а иностранцев в составе "драконов" на данный момент нет. Формально они подписаны, но по факту разрешения на работу и специальных виз до сих пор не оформлено.
В Нур-Султане "Куньлунь" проиграл свою четвертую игру подряд, а третья шайба в ворота Дмитрия Шикина получилась просто чумовой. Не зря Михайлиса-младшего называют одним из главных талантов казахстанского хоккея. Получив пас от шведа Якоба Лильи, Никита ворвался в чужую зону, на замахе убрал защитника китайской команды Мегалинского (от неожиданности Дмитрий упал на лед), затем ловким финтом усадил на пятую точку голкипера Шикина, после чего с неудобной руки отправил шайбу за ленточку ворот. Гол можно пересматривать несколько раз, уж больно он хорош.
Но и это еще не все. То, что гол Михайлиса не стал случайностью, можно судить по его скорострельности в нынешней регулярке. Дело в том, что на сегодняшний день именно Никита Михайлис, забросивший по шайбе в каждой из сыгранных "Барысом" встреч, с четырьмя голами возглавляет гонку лучших снайперов лиги. Стабильность, как говорят в таких случаях, признак мастерства. Посмотрим, выдержит ли Никита такой темп до конца чемпионата, ну а пока форвард полностью отрабатывает свой новый контракт", - говорится в тексте.
Отметим, что "Барыс" со счетом 3:2 выиграл
первый домашний матч нового сезона КХЛ. Следующую встречу столичный клуб также проведет на своем льду против московского "Динамо" 12 сентября.