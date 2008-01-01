"Барыс" подписал форварда сборной Казахстана

Нападающий Дмитрий Гренц
перешел в "Барыс"
, сообщает официальный сайт
столичного клуба.
Двустороннее соглашение подписано до конца сезона - до 30 апреля 2021 года.
Минувший сезон казахстанский нападающий провел в ВХЛ в составе "Торпедо", где набрал 19 (9+10) очков в 59 играх регулярного чемпионата и плей-офф.
В КХЛ на его счету 91 матч за "Барыс" и 9 (3+6) набранных очков.
Форвард регулярно вызывается в национальную сборную Казахстана.
Отметим, что в крайнем матче "Барыс" переиграл
китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:2), тем самым одержав первую домашнюю победу в новом сезоне КХЛ.
Следующую игру хоккеисты Юрия Михайлиса проведут также на своем льду против московского "Динамо" 12 сентября.