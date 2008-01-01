"Барыс" подписал форварда сборной Казахстана

В прошлом сезоне он набрал 19 очков.

Дмитрий Гренц. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:30
Нападающий Дмитрий Гренц перешел в "Барыс", сообщает официальный сайт столичного клуба.

Двустороннее соглашение подписано до конца сезона - до 30 апреля 2021 года.

Минувший сезон казахстанский нападающий провел в ВХЛ в составе "Торпедо", где набрал 19 (9+10) очков в 59 играх регулярного чемпионата и плей-офф.

В КХЛ на его счету 91 матч за "Барыс" и 9 (3+6) набранных очков.

Форвард регулярно вызывается в национальную сборную Казахстана.

Отметим, что в крайнем матче "Барыс" переиграл китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:2), тем самым одержав первую домашнюю победу в новом сезоне КХЛ.

Следующую игру хоккеисты Юрия Михайлиса проведут также на своем льду против московского "Динамо" 12 сентября.
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Сегодня 16:30
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