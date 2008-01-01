Михайлис после шайбы-шедевра вышел в лидеры снайперов КХЛ

Казахстанский форвард "Барыса" Никита Михайлис возглавил список снайперов КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец в матче с китайским "Куньлунем" забросил четвертую шайбу. В нынешнем сезоне он отличается в каждом матче, а последнюю его шайбу КХЛ назвала шедевром.

Михайлис единолично возглавляет данный список, опережая целую группу хоккеистов, у которых по три взятия ворот.

В списке бомбардиров Михайлис с четырьмя очками располагается на пятой строчке. Лидирует здесь спартаковец Йори Лехтеря, который набрал уже шесть баллов - три шайбы и три передачи. Также казахстанец в топ-5 списка победных шайб. Он с одним голом идет четвертым.

Капитан "Барыса" Даррен Диц с двумя шайбами занимает третье место в списке снайперов-защитников. Еще капитан на третьем месте среди защитников по игровому времени. Он сыграл уже 23 минуты 28 секунд. Что самое интересное, столько же на льду провели Алексей Волгин из "Нефтехимика" и Бреннан Менелл из минского "Динамо", но они сыграли на один матч меньше.

Еще один игрок "Барыса" Павел Акользин попал в топ-5 списка штрафов, где занимает пятое место. В его активе уже восемь минут штрафа.

Напомним, "Барыс" переиграл "Куньлунь Ред Стар" в рамках КХЛ со счетом 3:2. Встреча проходила в Нур-Султане. У победителей отличились Виктор Сведберг (4-я минута), Якоб Лилья (24-я) и Никита Михайлис (45-я).