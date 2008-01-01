"Еще друг к другу притираемся". Старченко высказался о старте сезона "Барыса" и дисциплине

Нападающий "Барыса" Роман Старченко
после победы над "Куньлунем"
отметил, что его команде надо улучшать игру в обороне, сообщает корреспондент Vesti.kz
. При этом он отметил, что пока рано оценивать команду, так как сыграно мало матчей.
- Твои впечатления от игры новичков Ортио и Лильи?
- Ребята стараются показать хороший уровень. Они влились в команду и помогают.
- Что скажешь о самом матче?
- По игре - начали неплохо. Потом во втором периоде начало провалили. Затем собрались, неплохо действовали, но очень много удалений. Подводит дисциплина нас. Но один плюс - хорошо сегодня сыграли в меньшинстве.
- Можно уже оценивать старт сезона?
- Ну, еще рано говорить. Сыграли только четыре игры. Еще друг к другу притираемся, были скомканные сборы.
После этой игры
"Барыс", набрав пять очков, поднялся с седьмого места на шестое на "Востоке". "Куньлунь Ред Стар" потерпел четвертое поражение подряд, расположившись в этой конференции на предпоследнем, 11-м месте.
Следующий матч "Барыс" проведет также на своем льду против московского "Динамо" 12 сентября.