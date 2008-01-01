"Еще друг к другу притираемся". Старченко высказался о старте сезона "Барыса" и дисциплине

Астанчане набрали пять очков.

Роман Старченко. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 23:29
Нападающий "Барыса" Роман Старченко после победы над "Куньлунем" отметил, что его команде надо улучшать игру в обороне, сообщает корреспондент Vesti.kz. При этом он отметил, что пока рано оценивать команду, так как сыграно мало матчей.

- Твои впечатления от игры новичков Ортио и Лильи?

- Ребята стараются показать хороший уровень. Они влились в команду и помогают.

- Что скажешь о самом матче?

- По игре - начали неплохо. Потом во втором периоде начало провалили. Затем собрались, неплохо действовали, но очень много удалений. Подводит дисциплина нас. Но один плюс - хорошо сегодня сыграли в меньшинстве.

- Можно уже оценивать старт сезона?

- Ну, еще рано говорить. Сыграли только четыре игры. Еще друг к другу притираемся, были скомканные сборы.

После этой игры "Барыс", набрав пять очков, поднялся с седьмого места на шестое на "Востоке". "Куньлунь Ред Стар" потерпел четвертое поражение подряд, расположившись в этой конференции на предпоследнем, 11-м месте.

Следующий матч "Барыс" проведет также на своем льду против московского "Динамо" 12 сентября.
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Хоккей КХЛ
0
Вчера 23:29
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