Нападающий "Барыса" Михайлис забросил шайбу в четвертом матче подряд КХЛ

Всего было забито пять голов.

Никита Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 22:19
Форвард казахстанского "Барыса" Никита Михайлис забросил четвертую шайбу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний нападающий отличился в домашнем матче регулярного чемпионата с "Куньлунь Ред Стар" (3:2). Надо признать, что гол в его исполнении получился на загляденье.



В прошлом сезоне Михайлис провел 65 матчей и набрал 33 (17+16) очка.

После этой игры "Барыс", набрав пять очков, поднялся с седьмого места на шестое на "Востоке". "Куньлунь Ред Стар" потерпел четвертое поражение подряд, расположившись в этой конференции на предпоследнем, 11-м месте. 

Следующий матч "Барыс" проведет также на своем льду против московского "Динамо" 12 сентября.
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Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь Михайлис Никита
Хоккей КХЛ
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Сегодня 22:19
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