Нападающий "Барыса" Михайлис забросил шайбу в четвертом матче подряд КХЛ

Форвард казахстанского "Барыса" Никита Михайлис
забросил четвертую шайбу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
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25-летний нападающий отличился в домашнем матче регулярного чемпионата с "Куньлунь Ред Стар"
(3:2). Надо признать, что гол в его исполнении получился на загляденье.
В прошлом сезоне Михайлис провел 65 матчей и набрал 33 (17+16) очка.
После этой игры "Барыс", набрав пять очков, поднялся с седьмого места на шестое на "Востоке". "Куньлунь Ред Стар" потерпел четвертое поражение подряд, расположившись в этой конференции на предпоследнем, 11-м месте.
Следующий матч "Барыс" проведет также на своем льду против московского "Динамо" 12 сентября.