Шведский хоккеист "Барыса" Якоб Лилья прокомментировал победу над "Куньлунем" в первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб выиграл со счетом 3:2. Лилья забросил свою первую шайбу в сезоне.

"Мы нормально начали игру, в первом и втором периодах контролировали, но затем потеряли нити, и даже пришлось где-то играть на выживание. Это определенно добавляет нервов, когда такие концовки", - сказал Лилья.

Напомним, Лилья присоединился к "Барысу" минувшим летом. Предыдущий же сезон стал для него дебютным в НХЛ, где он провел 37 матчей за "Коламбус", набрав пять (2+3) очков.

В сезоне-2018/19 Лилья дебютировал в сборной Швеции.