"Барыс" одержал победу в первом домашнем матче нового сезона КХЛ

"Барыс" переиграл китайский "Куньлунь Ред Стар" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Встреча проходила в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. У победителей отличились Виктор Сведберг (4-я минута), Якоб Лилья (24-я) и Никита Михайлис (45-я). У гостей точными бросками отметились Герман Шапорев (21-я) и Денис Осипов (53-я).

Стоит отметить, что Лилья забросил первую шайбу за казахстанский клуб. Вдобавок он отдал ассист на Михайлиса при третьем взятии ворот гостей.



После этой игры "Барыс", набрав пять очков, поднялся с седьмого места на шестое на "Востоке". "Куньлунь Ред Стар" потерпел четвертое поражение подряд, расположившись в этой конференции на предпоследнем, 11-м месте.



Следующий матч "Барыс" проведет также на своем льду против московского "Динамо" 12 сентября.