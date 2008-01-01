"Барыс" одержал победу в первом домашнем матче нового сезона КХЛ

Следующая игра состоится 12 сентября.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 21:46
Континентальная Хоккейная Лига
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Барыс - Куньлунь Ред Стар 3:2

Голы: Сведберг, 4 (1:0); Шапорев, 21 (1:1); Лилья, 24 (2:1); Михайлис, 45 (3:1)

Турнирная таблица

"Барыс" переиграл китайский "Куньлунь Ред Стар" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Нур-Султане  и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. У победителей отличились Виктор Сведберг (4-я минута), Якоб Лилья (24-я) и Никита Михайлис (45-я). У гостей точными бросками отметились Герман Шапорев (21-я) и Денис Осипов (53-я).

Стоит отметить, что Лилья забросил первую шайбу за казахстанский клуб. Вдобавок он отдал ассист на Михайлиса при третьем взятии ворот гостей.

После этой игры "Барыс", набрав пять очков, поднялся с седьмого места на шестое на "Востоке". "Куньлунь Ред Стар" потерпел четвертое поражение подряд, расположившись в этой конференции на предпоследнем, 11-м месте.  

Следующий матч "Барыс" проведет также на своем льду против московского "Динамо" 12 сентября.

Метки:
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Хоккей КХЛ
3
Сегодня 21:46
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