Шведский хоккеист Якоб Лилья
открыл счет своим голам за "Барыс"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Это случилось в первом домашнем матче столичного клуба против китайской команды "Куньлунь Ред Стар". Лилья отличился на 25-й минуте и этим самым помог астанчанам снова выйти вперед в счете 2:1.
Лилья присоединился к "Барысу" минувшим летом, подписав контракт до 30 апреля 2021.
Предыдущий сезон стал дебютным для Лильи в Национальной хоккейной лиге. Якоб провел 37 матчей за "Коламбус", набрав пять (2+3) очков.
В сезоне-2018/19 Лилья дебютировал в сборной Швеции, проведя ряд матчей на этапах Евротура.