Шведский нападающий с опытом игры в НХЛ забросил первую шайбу за "Барыс"

К команде он присоединился летом.

Якоб Лилья. Фото: Vesti.kz. Жигер Абенов©
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Сегодня 21:14
Шведский хоккеист Якоб Лилья открыл счет своим голам за "Барыс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось в первом домашнем матче столичного клуба против китайской команды "Куньлунь Ред Стар". Лилья отличился на 25-й минуте и этим самым помог астанчанам снова выйти вперед в счете 2:1.



Лилья присоединился к "Барысу" минувшим летом, подписав контракт до 30 апреля 2021.

Предыдущий сезон стал дебютным для Лильи в Национальной хоккейной лиге. Якоб провел 37 матчей за "Коламбус", набрав пять (2+3) очков.

В сезоне-2018/19 Лилья дебютировал в сборной Швеции, проведя ряд матчей на этапах Евротура.
Метки:
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Сегодня 21:14
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