"Барыс" назвал состав на первый домашний матч в новом сезоне КХЛ

Начало - в 19:30.

Фото: ХК "Барыс"©
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Тренерский штаб "Барыса" определился с составом на первый домашний матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На игру с клубом "Куньлунь Ред Стар" Юрий Михайлис выставил следующий состав:

Ортио (Каратаев);
Маклюков - Диц, Фрэттин - Виделль - Старченко;
Сведберг - Блэкер, Михайлис - Волк - Лилья;
Метальников - Шалапов, Шевченко - Сагадеев - Петухов;
Панюков - Гайтамиров, Мусоров - Шестаков - Акользин.

Встреча пройдет 10 сентября на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет Qazsport.

Напомним, стартовые матчи сезона "Барыс" провел на выезде. Сначала обыграл рижское "Динамо" (3:2), а затем уступил минскому "Динамо" (4:5 ОТ) и московскому ЦСКА (1:3).
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Сегодня 17:51
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