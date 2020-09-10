"Барыс" назвал состав на первый домашний матч в новом сезоне КХЛ

Тренерский штаб "Барыса"
определился с составом на первый домашний матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ).
На игру с клубом "Куньлунь Ред Стар"
Юрий Михайлис выставил следующий состав:
Ортио (Каратаев);
Маклюков - Диц, Фрэттин - Виделль - Старченко;
Сведберг - Блэкер, Михайлис - Волк - Лилья;
Метальников - Шалапов, Шевченко - Сагадеев - Петухов;
Панюков - Гайтамиров, Мусоров - Шестаков - Акользин.
Встреча пройдет 10 сентября на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет Qazsport.
Напомним, стартовые матчи сезона "Барыс" провел на выезде. Сначала обыграл рижское "Динамо" (3:2), а затем уступил минскому "Динамо" (4:5 ОТ) и московскому ЦСКА (1:3).
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