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"Барыс" в своем репертуаре". Михайлис - о недопустимой обороне, игре сына и первом голе форварда из НХЛ

Он прокомментировал матч с "Куньлунем".

"Барыс" в своем репертуаре". Михайлис - о недопустимой обороне, игре сына и первом голе форварда из НХЛ
Юрий Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Главный тренер ХК "Барыс" Юрий Михайлис, комментируя победу команды над "Куньлунем", отметил, что его сын и форвард Никита Михайлис обязательно еще порадует болельщиков красивыми голами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам наставника казахстанского клуба, команда недопустимо плохо сыграла в концовке в обороне. При этом он похвалил шведского форварда из НХЛ Якоба Лилью, который открыл счет своим голам.

Напомним, матч прошел сегодня, 10 сентября, в Нур-Султане, и стал для казахстанского клуба первым домашним в новом сезоне КХЛ. Подопечные Михайлиса одержали победу со счетом 3:2.

- Ожидали от соперника быстрого хоккея после поражения в Екатеринбурге. Приехала команда мобильная, готовая сражаться, готовая на победу. По нашей команде - сегодня моментами очень неплохо выглядела. Но концовка, как некоторые говорили, - "Барыс" в своем репертуаре. Нельзя так играть. Особенно в конце игры, ведя в счете в две шайбы, надо упрощать игру, - отметил Михайлис.

- Как вам шайбы от Никиты? Как он в таких непростых условиях набрал такую потрясающую форму - четыре гола подряд в четырех матчах.

- Работал. На карантине старался в парке бегать по вечерам. Когда закончился карантин, он ходил в тренажерный зал. Он готовился к сезону. А то, что гол забил, он и в прошлом году такой гол забил. "Динамо" он практически такой же гол забил. Шлифует свое мастерство. И я думаю, мы еще увидим хорошие голы.

- Присутствовало ли какое-то разочарование от того, что Лилья долго не забивал? Все-таки была критика и в его адрес, и в адрес тренерского штаба в плане неудачного трансфера.

- Разочарования нет, потому что Якоб с каждой игрой все лучше и лучше играл. И те функции, которые для него были предназначены в этом звене, он выполнял на отлично. Не сказать, что у него было много моментов. Но, по крайней мере, он своей работоспособностью приносил пользу и звену, и команде.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Михайлис Юрий Куньлунь Китай Нур-Султан КХЛ

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