"Значит, играю еще неплохо". Форвард сборной Казахстана - о своем 500-м матче в КХЛ

Нападающий "Ак Барса"
и сборной Казахстана Найджел Доус
прокомментировал итог встречи с минским "Динамо"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ).
Казанский клуб трижды отыгрался и смог одержать победу на выезде - 5:4. На счету Доуса заброшенная шайба.
"Сложный матч. Нам удалось переломить игру в третьем периоде. Хорошо, что удалось выиграть.
Знаете, мне не показалось, что удалений было немного. Хорошо, что мы забили гол "5 на 3". Нужно улучшать игру в большинстве, но сейчас старт сезона, в команде новые хоккеисты, нам нужно время. Время летит очень быстро, не думал, что это мой 500-й матч. Я уже немолод, но раз выступаю в этой лиге, значит, играю еще неплохо. Постараюсь выиграть кубок в этом году", - приводит слова Доуса "Чемпионат"
.
Напомним, что Доус стал
игроком "Ак Барса" в середине июля. Ранее он два года играл за "Автомобилист" из Екатеринбурга, а перед этим провел семь лет в "Барысе"
, где был натурализован.