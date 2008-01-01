"Значит, играю еще неплохо". Форвард сборной Казахстана - о своем 500-м матче в КХЛ

Его клуб отметился волевой победой.

Найджел Доус. Фото: ХК "Ак Барс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 18:56
Нападающий "Ак Барса" и сборной Казахстана Найджел Доус прокомментировал итог встречи с минским "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Казанский клуб трижды отыгрался и смог одержать победу на выезде - 5:4. На счету Доуса заброшенная шайба.

"Сложный матч. Нам удалось переломить игру в третьем периоде. Хорошо, что удалось выиграть.

Знаете, мне не показалось, что удалений было немного. Хорошо, что мы забили гол "5 на 3". Нужно улучшать игру в большинстве, но сейчас старт сезона, в команде новые хоккеисты, нам нужно время. Время летит очень быстро, не думал, что это мой 500-й матч. Я уже немолод, но раз выступаю в этой лиге, значит, играю еще неплохо. Постараюсь выиграть кубок в этом году", - приводит слова Доуса "Чемпионат".

Напомним, что Доус стал игроком "Ак Барса" в середине июля. Ранее он два года играл за "Автомобилист" из Екатеринбурга, а перед этим провел семь лет в "Барысе", где был натурализован.
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Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Доус Найджел Ак Барс Сборная РК по хоккею
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 18:56
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