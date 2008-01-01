"Интриги тут нет". Российский эксперт дал прогноз на первый домашний матч "Барыса" в КХЛ

Российский эксперт Алексей Серяков в статье для "Чемпионата
" дал прогноз на первый домашний матч "Барыса"
в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz
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Подопечные Юрия Михайлиса в рамках регулярного чемпионата примут китайский "Куньлунь Ред Стар". Встреча пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь
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"У "Куньлуня" три поражения в основное время с общим счетом 2:12 - довольно красноречивый итог. Претензий к главному тренеру Алексею Ковалеву при этом нет. Состав набрали непосредственно перед стартом "регулярки", предсезонка получилась скомканной, а сыгранности взяться неоткуда. Ведущих звеньев тут просто нет, а потому созидание дается с колоссальным трудом. Легионеры пока не могут присоединиться к партнерам из-за проблем с визами.
С "Металлургом" (1:2) и "Трактором" (1:3) выглядели достойно благодаря великолепным действиям Дмитрия Шикина. С "Автомобилистом" вышел Александр Лазушин, уральцы быстро забросили две шайбы - и понеслось. Закончили со счетом 7:0, один из голов вообще состоялся в меньшинстве.
В общем, "Куньлунь", конечно, постепенно будет прибавлять и какие-то очки зацепит, но вообще это главный кандидат на звание почетного донора КХЛ. Состав у "Барыса" гораздо крепче, также нужно учитывать календарь. Подопечные Юрия Михайлиса сыграют на своем льду и имели лишние сутки на восстановление.
А вот команда Алексея Ковалева в четвертый раз за неделю сыграет на выезде. Потому особых предпосылок для интриги тут нет. Шанс у гостей только один - вновь надеяться на то, что голкипер поймает кураж. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) и ИТБ 3 гола "Барыса", - написал Серяков.