Арбитры первого домашнего матча "Барыса" в КХЛ сдали положительные тесты на COVID-19

Игра пройдет сегодня в Нур-Султане.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 14:39

Два арбитра, назначенные на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Барысом" и "Куньлунем", сдали положительные ПЦР-тесты на COVID-19, сообщается на сайте казахстанского клуба.

Их имена не называются, но отмечается, что у обоих вирус протекает бессимптомно.

"Матч "Барыс" - "Куньлунь" будет обслуживать смешанная бригада судей: главные Денис Бондарь и Владимир Суслов, линейные - Дмитрий Головлёв и Антон Боряев", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, матч состоится сегодня, 10 сентября, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Он станет первым домашним для "Барыса" в новом сезоне КХЛ.

Прямая трансляция первого домашнего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Метки:
Барыс в КХЛ Коронавирус Куньлунь КХЛ
Хоккей КХЛ
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Сегодня 14:39
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