Прямая трансляция первого домашнего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Сегодня, 10 сентября, "Барыс"
проведет первый домашний матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Подопечные Юрия Михайлиса
в рамках регулярного чемпионата
примут китайский "Куньлунь Ред Стар"
. Встреча пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.
В прямом эфире игру покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Напомним, стартовые матчи сезона "Барыс" провел на выезде. Сначала обыграл рижское "Динамо" (3:2), но затем уступил в Минске местному "Динамо" (4:5 ОТ) и ЦСКА (1:3).