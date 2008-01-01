Прямая трансляция первого домашнего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Сезон клуб открыл победой.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:33
Сегодня, 10 сентября, "Барыс" проведет первый домашний матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса в рамках регулярного чемпионата примут китайский "Куньлунь Ред Стар". Встреча пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним, стартовые матчи сезона "Барыс" провел на выезде. Сначала обыграл рижское "Динамо" (3:2), но затем уступил в Минске местному "Динамо" (4:5 ОТ) и ЦСКА (1:3).
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:33
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