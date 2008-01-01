"Куньлунь", ЦСКА или "Динамо". "Барыс" может выиграть все матчи первой домашней серии в КХЛ?

Казахстанский клуб "Барыс"
матчем с китайским "Куньлунем" откроет домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ), и должен стартовать с уверенной победы. Некоторые подробности противостояний - в материале корреспондента Vesti.kz
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Подопечные Юрия Михайлиса
стартовали в регулярном чемпионате с трех очков, но могли претендовать на большее количество баллов. Их оппоненты из Китая, которые лишь номинально представляют эту страну, ведь базируются в России, все встречи проиграли, пропустив 12 голов.
Если казахстанская команда, возможно, способна претендовать на плей-офф, то команда Алексея Ковалева играет слабо. "Куньлунь" в межсезонье сменил стратегию комплектования состава, подписав игроков из России и Беларуси. Осталось несколько легионеров, но пока они не проявляют себя, а команда в аутсайдерах.
Может "Барыс" огорчить и "Динамо"
из Москвы. Российская команда тоже не удивляет - два стартовых поражения. И это при очень интересном составе, но две заброшенные шайбы не позволяют набирать очки. Если "Барыс" не будет ошибаться сам, то и тут возможно пополнение очков.
Следующий - ЦСКА
. Армейская команда смотрится серьезнее предыдущих конкурентов, но "Барыс" был способен ухватится за инициативу в первой очной встрече сезона. Возможно, что в домашнем матче команда Михайлиса будет успешнее. Нужна феноменальная игра от бригады голкиперов.
Завершится домашняя серия игрой с рижским "Динамо"
. В стартовом матче сезона в Латвии "Барыс" забил три безответных гола в первом периоде и сохранил победу. Вторая игра не будет легче. Рижане выиграли одну из двух следующих игр, и обязательно захотят взять реванш в Нур-Султане.
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Таким образом, багаж можно пополнить пятью-шестью очками из восьми. Только ЦСКА выглядит посильнее, а три другие команды очень нестабильны. Если "Барыс" начнет серию с уверенной игры в матче с "Куньлунем", то вполне способен найти свою игру. Победный результат выглядит относительно доступным.
Напомним, первая игра домашней серии с "Куньлунем" пройдет завтра, 10 сентября. Матч с "Динамо" состоится 12 сентября, а еще через два дня "Барыс" выйдет на лед против ЦСКА. На 18 сентября намечена игра против рижского "Динамо".
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