Когда забьет Лилья? Как новички КХЛ обошли форварда "Барыса" с опытом в НХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" в межсезонье подписал шведского форварда Якоба Лилья, но атакующий игрок пока не набрал ни одного очка в новом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О новичках-конкурентах флангового нападающего, которые уже органично вписались в турнир, в материале корреспондента Vesti.kz.



27-летний шведский форвард Лилья, который поиграл в НХЛ, должен стать опцией в атаке, через которую должны строиться опасные наступательные варианты для соперников. Возможно, что первым снайпером он не станет, хотя от него ждут много голов, но активно участвовать в позиционном наступлении он обязан. Тем более, у Лильи достаточно игрового времени. Но пока он "молчит".







С похожими задачами в омский "Авангард" приехал американец Рид Буше. 27-летний хоккеист играет примерно столько же времени на льду, сколько и Лилья, но уже забил три гола и отдал голевую передачу. Дважды он отличился в большинстве, и два гола были еще записаны, как победные шайбы.



Двух новобранцев пригласил подмосковных "Витязь". Состав пополнили 27-летний канадец Джастин Дэнфорт и 30-летний Маттиас Теденбю из Швеции. Российская команда выиграла пока один матч из трех, а форварды набрали пять очков на двоих: Дэнфорт отдал три голевые передачи, а на счету Теденбю гол и пас. Еще один новичок клуба - 27-летний шведский защитник Линус Хультстрем отдал два паса под гол.



С четырех голевых передач начал карьеру в КХЛ 23-летний американский защитник Бреннан Менелл. Три из них он отдал во встрече с "Барысом", которую казахстанская спасла в основное время, сыграв 4:4. Менелл, как Даррен Диц для нашей команды - много играет и бросает по воротам соперников чаще других.



Другого ключевого защитника подписали рижские "динамовцы". Это 27-летний Рис Скарлетт из Канады. Во-первых, он получает больше всего игрового времени среди хоккеистов обороны. Во-вторых, дебютант отдал уже две голевые передачи.



Два финских новобранца пополнили "Металлург" из Магнитогорска. 32-летний Харри Песонен и 24-летний Юхо Ламмикко набрали уже пять очков. К победному голу в большинстве Песонен добавил две голевые передачи, а Ламмикко забил одну шайбу и отметился голевой передачей.



Яркий дебют выдал еще один новичок Лиги - 27-летний Маркус Гранлунд из Финляндии. Форвард помог "Салавату Юлаеву" результативными действиями выиграть два из трех матчей - он забил три гола и отдал две передачи. Одна из его шайб была забита в большинстве.



Перестройку состава пережило нижегородское "Торпедо" - сразу пять легионеров дебютировали в Лиге, и почти каждый отметился результативными действиями. Это защитники Брэйди Остин (1+2) и Крис Уайдман (0+3), а также форварды Джастин Клаус (2+0) и Джордан Шварц (1+0). Только защитник Марк Марин еще не набрал очков.



Шведский дуэт из челябинского "Трактора" тоже среди заметных исполнителей на старте турнира. Три голевые паса отдал 24-летний защитник Лоуренс Пилут, а 26-летний форвард Понтус Оберг отметился пока только одним результативной передачей.



29-летний шведский нападающий Маркус Нильссон забил только один гол в стартовых встречах за "Сочи". Еще один форвард из Швеции 27-летний Линус Юханссон и 28-летний Ере Карьялайнен из Финляндии результативными действиями в новой лиге пока не отметились.



С голевого паса в КХЛ дебютировал канадский форвард Брендэн Лайпсик. 26-летний игрок впервые вышел на лед в форме московского ЦСКА в игре против "Барыса" и ассистировал в комбинации с победным голом Сергея Светлакова.



Таким образом, точечная селекционная работа "Барыса" на старте турнира не выглядит успешной. Тренерский штаб надеется, что разыграется не только Лилья, но и 32-летний канадец Мэтт Фрэттин, от которого тоже ждут голов и передач, а их пока нет.







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Добавим, что лицевой счет Лилья может открыть уже в домашней серии, которая стартует 10 сентября встречей с китайским "Куньлунем". После игры с аутсайдером КХЛ казахстанская команда сыграет с московскими "Динамо" (12 сентября) и ЦСКА (14 сентября), а затем примет "Динамо" из Риги (18 сентября).



Фото: Vesti.kz. Жигер Абенов©



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