Форвард сборной Казахстана нашел новый клуб в Европе

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Мартен Сен-Пьер
перешел в "Дунауйвароши Ацельбикак", сообщает официальный сайт венгерского клуба.
Прошлый сезон 37-летний канадец начинал в Англии, где выступал за "Шеффилд Стилерс", в пяти матчах набрал два (1+1) очка. Затем он перебрался в Венгрию, в 17 играх за "Егешмедвек" записал в актив 13 (4+9) очков.
После этого форвард вновь сменил клуб, перейдя в братиславский "Слован", в 21 встрече чемпионата Словакии забросил четыре шайбы и сделал 14 результативных передач.
Напомним, Сен-Пьер выступал за сборную Казахстана на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов. В составе "Барыса" он провел три неполных сезона.