Следующий соперник "Барыса" пропустил семь шайб перед матчем в Казахстане

Игра пройдет 10 сентября.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 23:13
Екатеринбургский "Автомобилист" разгромил китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Георгий Белоусов (7-я минута), Чарлз Геноуэй (8-я), Павел Дацюк (18-я), Алексей Макеев (32-я), Вячеслав Литовченко (38-я), Дэн Секстон (43-я) и Андрей Обидин (48-я). Голкипер хозяев Якуб Коварж провел вторую игру "на ноль" в нынешнем сезоне, отразив 22 броска.

"Автомобилист", одержавший третью победу подряд, в следующем матче 11 сентября примет нижегородское "Торпедо", а "Куньлунь" 10 сентября сыграет в гостях с казахстанским "Барысом".
Метки:
Барыс в КХЛ Автомобилист КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Вчера 23:13
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