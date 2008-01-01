Следующий соперник "Барыса" пропустил семь шайб перед матчем в Казахстане

Екатеринбургский "Автомобилист"
разгромил китайский "Куньлунь"
в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Георгий Белоусов (7-я минута), Чарлз Геноуэй (8-я), Павел Дацюк (18-я), Алексей Макеев (32-я), Вячеслав Литовченко (38-я), Дэн Секстон (43-я) и Андрей Обидин (48-я). Голкипер хозяев Якуб Коварж провел вторую игру "на ноль" в нынешнем сезоне, отразив 22 броска.
"Автомобилист", одержавший третью победу подряд, в следующем матче 11 сентября примет нижегородское "Торпедо", а "Куньлунь" 10 сентября сыграет в гостях с казахстанским "Барысом"
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