Бывший нападающийпродолжит карьеру в Германии.29-летний форвард подписал контракт с клубом Немецкой хоккейной лиги "Адлер Мангейм". Команда является чемпионом Германии сезона-2018/19. Трудовое соглашение рассчитано на один год.Предыдущим клубом Шиннимина был "Векше Лейкерс" из Шведской хоккейной лиги. За этот клуб он провел последние три сезона - забил 41 гол и отдал 63 голевые передачи в 159 матчах.Напомним, Шиннимин выступал за "Барыс" в сезоне-2016/17. В 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал шесть (2+4) очков, в десяти играх плей-офф отметился заброшенной шайбой.