Экс-форвард "Барыса" перешел в немецкий клуб

Последние три сезона он провел в Швеции.

Брендан Шиннимин. Фото с сайта ХК "Барыс"
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Бывший нападающий "Барыса" Брендан Шиннимин продолжит карьеру в Германии.

29-летний форвард подписал контракт с клубом Немецкой хоккейной лиги "Адлер Мангейм". Команда является чемпионом Германии сезона-2018/19. Трудовое соглашение рассчитано на один год.

Предыдущим клубом Шиннимина был "Векше Лейкерс" из Шведской хоккейной лиги. За этот клуб он провел последние три сезона - забил 41 гол и отдал 63 голевые передачи в 159 матчах.


Напомним, Шиннимин выступал за "Барыс" в сезоне-2016/17. В 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал шесть (2+4) очков, в десяти играх плей-офф отметился заброшенной шайбой.
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