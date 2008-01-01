"Был бы другой исход". Форвард "Барыса" - о борьбе с фолами, эмоциях и игре с ЦСКА

Жигер Абенов

Форвард "Барыса" Аркадий Шестаков в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о борьбе в матче с ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и высказался о том, как его команде избежать удалений.



Казахстанский клуб завершил выездную серию в Москве поражением со счетом 1:3, заработав на пару с соперником 20 минут штрафа.



- Думаю, нужно выходить более сконцентрированными, дорабатывать ногами и смотреть по сторонам. Тогда и уберем эти удаления, - считает форвард.



- ЦСКА был фаворитом. Играл на своей площадке, но по ходу матча удалось выравнить игру. Шансы забить были, но чего-то не хватило. Как вы думаете, можно было сделать еще один камбэк, как во втором матче сезона?

- Можно было, да. Если бы реализовали некоторые моменты. Да, их было не так много, но они были, эти хорошие моменты. Если бы реализовали, то был бы другой исход.



- В первом матче, который получился эмоциональным, выиграли 3:2. Во втором отыгрались до 4:4. Эмоции остались, ведь это был ЦСКА? Пустоты не было?

- Нет, не было. Выходили играть на победу по заданию. Не получилось.



- Вы сказали, что не всегда удается действовать по тренерскому плану. Как это можно расшифровать?

- У нас есть план на игру. Своя тактика. Свои какие-то наработки. Но бывает, мы где-то это не выполняем. Не успеваем, и картинка, которую мы хотим чтобы присутствовала в каждом матче, она рушится. Поэтому у нас плохие моменты случаются в нашу сторону.



- Можно ли назвать это импровизацией?

- Да нет, никакой импровизации. Где-то хотим побольше сыграть в атаку, убежать вперед когда момент 50 на 50, а нужно понадежнее играть в своей зоне. А там уже и контратаки появится, которые будем реализовывать.



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Проблему с удалениями прокомментировал и главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис. Наставник ЦСКА Игорь Никитин отметил игру в большинстве соперника.



Добавим, что следующий матч столичный "Барыс" проведет на своем льду - 10 сентября примет китайский "Куньлунь". После трех игр подопечные Михайлиса набрали три очка, а их соперники проиграли обе стартовые встречи.



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