Провал селекции? Как в "Барысе" могли ошибиться с легионерами для КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" забил восемь голов в трех стартовых играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но некоторые потенциальные лидеры не набрали ни одного очка. О некоторых потенциальных промахах столичного клуба - в материале корреспондента Vesti.kz.



Речь идет о трех форвардах, которые выделялись, как снайперы. В первую очередь, это 32-летний канадец Мэтт Фрэттин. От нападающего ждут подвигов, как в 2017 году. Хоккеист тогда с первого матча начал раздавать передачи и за два сезона набрал 79 (37+42) очков и поехал выигрывать титулы в "Ак Барс".







В Казани все было не безоблачно, ведь из возможного лидера форварда переместили вниз ротации, а затем не стали продлевать контракт. Он вернулся в Казахстан, где должен потащить команду. Но пока второй форвард "Барыса" по игровому времени не набрал ни одного очка.



В похожей ситуации оказался Якоб Лилья. 27-летний швед приблизился по игровому времени к топ-5 в атаке, но, как и Фрэттин, еще не отметился результативными действиями. Четыре броска и две штрафные минуты - достижения Лильи в новом турнире.



Тренерский штаб не скрывает, что Фрэттин с Лильей - это игроки, на которых они делают ставку, но хоккеисты вряд ли оправдывают надежду. Два нуля на двоих - это слабые показатели от игроков, которые приглашены давать результат. Их адаптация в клубе продолжается.



Еще одного форварда, которого хотелось бы выделить, это Егор Петухов. Юркого и агрессивного нападающего в межсезонье наигрывали в первую спецбригаду большинства, и он неплохо в нее вписался, набирал очки практически в каждом матче. В официальных играх это пока не удается.







В отличие от двух первых участников нашего списка, игрок сборной Казахстана не отмечался прежде небывалой результативностью, но его роль скорее вспомогательная. Он умеет создавать для партнеров голевые моменты. Есть на его счету шайбы как в большинстве, так и в меньшинстве.







Таким образом, в составе "Барыса" есть, как минимум, три исполнителя, которые должны играть результативнее. И если от Петухова этого ждешь в меньшей степени, то два легионера пока не оправдывают надежд. У обоих есть игровое время и мастеровитые партнеры, но про них мы хорошо пока не говорим.



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Добавим, что следующий матч столичный "Барыс" проведет на своем льду - 10 сентября примет китайский "Куньлунь". После трех игр подопечные Юрия Михайлиса набрали три очка, а их соперники проиграли обе стартовые встречи.



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