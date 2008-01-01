"Игра была равная". Защитник "Барыса" - о матче с ЦСКА, удалениях и кривом лице

Защитник "Барыса" Алексей Маклюков после гостевого матча с ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) назвал игру с обладателями Кубка Гагарина равной и рассказал о своем удалении, передает корреспондент Vesti.kz.



Казахстанская команда уступила москвичам со счетом 1:3, а автором единственного гола стал Никита Михайлис.



- Не сказал бы, что они переиграли. Как по мне, так была равная игра. За исключением моментов с удалениями, где у соперников было преимущество. При игре пять на пять... Да, бывало, они нас закрывали, но хотя и мы их закрывали, поэтому игра была равная.



- Почему так получилось? Сначала было тяжело, во втором периоде отрезками смотрелись здорово, а в третьем прямо перехватили инициативу, но удержать ее не смогли.

- Это такая вещь, которая отслеживается в хоккее. Как только команда начинает вести в счете, то ее хоккей меняется. Когда ты выходишь на второй период с преимуществом, то только некоторые команды позволяют себе немного не расслабиться. Только единицы. Да, мы хотели отыграться, но соперник играет чуточку по-другому, нежели в начале игры.



- После первого периода камера вас крупно выдала и показалось, что вы задыхались.

- Нет, честно говоря, не было. Может быть, как-то лицо разочек не так скривил, а в целом... В конце третьего периода был момент, когда нас закрыли в зоне, и лично мне было тяжело. А что касается первого-второго периодов, то все было в темпе. Смены были более-менее короткие. Старались держать темп. Получалось волнами, но никакой одышки не было.



- Алексей, подведите итог выездной серии. Тяжело ли было вливаться в прежний ритм?

- Все три были немного разные, но, несмотря на счет, к третьей игре стала прослеживаться наша тактика. То, что мы хотим наигрывать. Была длительная пауза, но тут все в одинаковых условиях. Не хотелось бы так долго вливаться в наш ритм, но от игры к игре мы будем прибавлять. Соперник попался именитый, но мы играли неплохо.



- Прокомментируйте свое удаление.

- Там в совокупности все получилось. Дисциплина подвела при входе в зону. Тренерский штаб просить не терять шайбу ни на своей, ни на чужой линии. Получился обрез. Я не увидел игрока, проиграл ему пару метров, этого хватило, чтобы удалиться. Мое удаление было чуть глубже, чем я просто проиграл позицию.



Конечно, проблемы есть. Перед каждой игрой мы говорим об этом. Не могу сказать за всех. Никто не хочет удаляться. Никто не хочет проигрывать. Но случаются и проигрыши, и удаления. Но это игра, и она диктует, и ты не знаешь, что будет через секунду.



"Барыс" на первом месте. Команда Михайлиса возглавила незавидный рейтинг в КХЛ



Добавим, что ранее об игре высказались главные тренеры. Игорь Никитин нашел позитив в игре "Барыса", а Юрий Михайлис попытался объяснить поражение.



Напомним, следующий матч "Барыс" проведет на своем льду 10 сентября. В этот день казахстанцы откроют домашнюю серию встречей с китайским "Куньлунем".



Без капитана Дица? Как два игрока "Барыса" без набранных очков стали полезными в КХЛ