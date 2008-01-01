"Барыс" проиграл ЦСКА в матче КХЛ с отмененной шайбой

Команда Михайлиса уступила на выезде.

Фото: ХК "Барыс"
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Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
ЦСКА - Барыс 3:1

Голы: Мамин, 7 (1:0); Светлаков, 10 (2:0); Михайлис, 16 (2:1); Слепышев, 36 (3:1)

Турнирная таблица
Казахстанский "Барыс" потерпел поражение от московского ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Москве и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Начало встречи осталось за армейцами, которые забросили две быстрые шайбы в ворота голкипера "Барыса" Йони Ортио. Отличились Максим Мамин (8-я минута) и Андрей Светлаков (11-я).

Однако "Барыс" еще до перерыва одну шайбу отыграл усилиями Никиты Михайлиса (16-я), забросившего шайбу в третьем матче подряд.



В начале второго периода ЦСКА забросил третью шайбу, однако взятие ворот было отменено. Тем не менее, своего хозяева добились на 36-й минуте при игре "5 на 3" - Антон Слепышев восстановил преимущество в две шайбы.



В заключительной 20-й минутке голов не было. Таким образом, "Барыс" потерпел второе поражение подряд при одной одной победе в новом сезоне КХЛ.

Следующий матч "Барыс" проведет дома - 10 сентября примет китайский "Куньлунь Ред Стар".
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Сегодня 00:48
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