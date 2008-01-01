"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с ЦСКА

Тренерский штаб "Барыса"
определился с составом на гостевой матч с московским ЦСКА
в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Место в воротах вторую игру подряд займет финский голкипер Йони Ортио
. Для новичка это будет второй матч за "Барыс" в КХЛ.
Юрий Михайлис
выставил следующий состав:
Ортио (Каратаев)
Орехов – Диц (к), Фрэттин – Виделль – Старченко (а)
Сведберг – Блэкер, Михайлис – Волк – Лилья
Метальников (а) – Маклюков, Акользин – Сагадеев – Шевченко
Гайтамиров, Панюков – Шестаков – Петухов (Мусоров)
Напомним, на старте сезона "Барыс" на выезде обыграл
рижское "Динамо" (3:2), а затем в Минске уступил
местному "Динамо" (4:5 ОТ).