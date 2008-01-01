"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с ЦСКА

Встреча пройдет в Москве.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 22:23
Тренерский штаб "Барыса" определился с составом на гостевой матч с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Место в воротах вторую игру подряд займет финский голкипер Йони Ортио. Для новичка это будет второй матч за "Барыс" в КХЛ.

Юрий Михайлис выставил следующий состав:

Ортио (Каратаев)

Орехов – Диц (к), Фрэттин – Виделль – Старченко (а)
Сведберг – Блэкер, Михайлис – Волк – Лилья
Метальников (а) – Маклюков, Акользин – Сагадеев – Шевченко
Гайтамиров, Панюков – Шестаков – Петухов (Мусоров)

Напомним, на старте сезона "Барыс" на выезде обыграл рижское "Динамо" (3:2), а затем в Минске уступил местному "Динамо" (4:5 ОТ).
Метки:
Барыс в КХЛ ЦСКА КХЛ Ортио Йони Михайлис Юрий
Хоккей КХЛ
0
Вчера 22:23
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