"Отсюда и проблемы". Форвард Барыса - о голевом моменте, силе ЦСКА и "проваленных" заданиях

Форвард "Барыса" Аркадий Шестаков
после гостевого матча с ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) прокомментировал голевой эпизод с Мэттом Фрэттином
и рассказал о настрое на игру с обладателем Кубка Гагарина, передает корреспондент Vesti.kz
.
Казахстанская команда уступила
москвичам со счетом 1:3.
- Удалось ли прибавить во время турне или наоборот, физически сложнее, и от этого проблемы в дисциплине и в игре тоже?
- Да, тяжело, конечно. Легких игр не бывает. Первое выездное турне. Какое-то волнение сказывается. Поэтому и где-то в обороне играем не по заданию. Бывает, что забываем задание и вываливаемся. Отсюда и проблемы.
- Аркадий, в эпизоде, когда убегали с Фрэттином. Нельзя ли было раньше отдать пас, чтобы он один в ноль выходил?
- Можно было, но я решил сыграть, как сыграл. Два в один вывести... По сути говоря, так и получилось, что один в ноль ведь защитник был без клюшки и видел, что в я хочу отдать передачу под бросок с ходу. Он просто переключился на Фрэттина и дал мне один в ноль этот эпизод.
- Показалось, что ЦСКА в первом периоде был на голову сильнее. Сказался сумбур или как-будто чего испугались.
- Да испуга не было никакого. Мы же не первую игру играем. Не первый день в хоккее. Они завладели инициативой, а пока мы перестроились, уже пропустили несколько голов.
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Добавим, что ранее об игре высказались главные тренеры. Игорь Никитин нашел
позитив в игре "Барыса", а Юрий Михайлис попытался
объяснить поражение.
Напомним, следующий матч "Барыс" проведет на своем льду 10 сентября. В этот день казахстанцы откроют домашнюю серию встречей с китайским "Куньлунем".
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