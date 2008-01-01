Тренер ЦСКА похвалил "Барыс"
Он прокомментировал игру в неравных составах.
Игорь Никитин. Фото: ХК ЦСКА (Москва)©
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Сегодня 01:31
Главный тренер
ЦСКА
Игорь Никитин
после матча с
"Барысом"
в
Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) рассказал о сильных сторонах соперника, передает корреспондент
Vesti.kz
.
Российский клуб
одержал победу
со счетом 3:1. Единственную шайбу у "Барыса"
забил
Никита Михайлис
.
"Удаления, скажем так, ритм нам сбивали. Давали шанс сопернику. Хорошее большинству у них, но и те, кто выходил в меньшинстве, тоже проделали хорошую работу. Довольны победой", - считает Никитин.
"Барыс" на первом месте. Команда Михайлиса возглавила незавидный рейтинг в КХЛ
Ранее итоги встречи
подвел
наставник казахстанского клуба Юрий Михайлис. По словам тренера, эпизодами команда смотрелась здорово в матче с обладателем Кубка Гагарина.
Напомним, следующий матч "Барыс" проведет на своем льду 10 сентября. В этот день казахстанцы откроют домашнюю серию встречей с китайским "Куньлунем".
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