Тренер ЦСКА похвалил "Барыс"

Он прокомментировал игру в неравных составах.

Игорь Никитин. Фото: ХК ЦСКА (Москва)©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 01:31
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча с "Барысом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о сильных сторонах соперника, передает корреспондент Vesti.kz.

Российский клуб одержал победу со счетом 3:1. Единственную шайбу у "Барыса" забил Никита Михайлис.

"Удаления, скажем так, ритм нам сбивали. Давали шанс сопернику. Хорошее большинству у них, но и те, кто выходил в меньшинстве, тоже проделали хорошую работу. Довольны победой", - считает Никитин.

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Ранее итоги встречи подвел наставник казахстанского клуба Юрий Михайлис. По словам тренера, эпизодами команда смотрелась здорово в матче с обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, следующий матч "Барыс" проведет на своем льду 10 сентября. В этот день казахстанцы откроют домашнюю серию встречей с китайским "Куньлунем".

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Сегодня 01:31
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